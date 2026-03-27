Connect with us

News

Leao lavora da solo, prosegue il suo recupero in Portogallo: il Milan lo aspetta al top – FOTO

Published

3 ore ago

on

By

Leao

Leao prosegue con il suo lavoro personalizzato in Portogallo, a testimoniarlo c’è anche una sua storia Instagram

Rafael Leao, in accordo con la società, sta passando alcuni giorni in Portogallo per ricaricare le energie e recuperare del tutto dall’infortunio. L’attaccante avrà anche modo di passare qualche giorno tranquillo con i suoi figli.

Il numero 10 continua comunque a lavorare, a testimoniarlo una sua storia Instagram pubblicata circa 1 ora fa. Leao sta svolgendo del lavoro in palestra.

image 39

Il Milan, Max Allegri e i tifosi rossoneri si augurano di ritrovarlo al meglio il prima possibile. Magari già dal super big match contro il Napoli in programma lunedì 6 aprile. Un incontro che può valere tanto, vincere vorrebbe dire mandare un messaggio forte all’Inter e mandare a -4 la squadra di Antonio Conte. Perdere invece vorrebbe dire essere sorpassati.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×