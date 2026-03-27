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Leao lavora da solo, prosegue il suo recupero in Portogallo: il Milan lo aspetta al top – FOTO
Leao prosegue con il suo lavoro personalizzato in Portogallo, a testimoniarlo c’è anche una sua storia Instagram
Rafael Leao, in accordo con la società, sta passando alcuni giorni in Portogallo per ricaricare le energie e recuperare del tutto dall’infortunio. L’attaccante avrà anche modo di passare qualche giorno tranquillo con i suoi figli.
Il numero 10 continua comunque a lavorare, a testimoniarlo una sua storia Instagram pubblicata circa 1 ora fa. Leao sta svolgendo del lavoro in palestra.
Il Milan, Max Allegri e i tifosi rossoneri si augurano di ritrovarlo al meglio il prima possibile. Magari già dal super big match contro il Napoli in programma lunedì 6 aprile. Un incontro che può valere tanto, vincere vorrebbe dire mandare un messaggio forte all’Inter e mandare a -4 la squadra di Antonio Conte. Perdere invece vorrebbe dire essere sorpassati.