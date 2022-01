Pandev lancia la sfida: «La Macedonia non ha nulla da perdere con l’ltalia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Goran Pandev: «La Macedonia non ha nulla da perdere con ltalia». Le dichiarazioni dell’attaccante del Genoa

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha parlato Rai Sport verso la sfida di playoff per il Mondiale tra Italia e Macedonia.

Le sue parole: «L’Italia è favorita, gioca in casa e ha vinto l’ultimo Europeo. Ma la Macedonia ci crede, non abbiamo nulla da perdere. La gente ci crede perché sa quanto possono dare questi ragazzi che hanno dalla loro la spensieratezza Io ho deciso di lasciare dopo l’Europeo. È stato il massimo, la Macedonia non ci era mai riuscita. Io con la Nazionale italiana? Per me l’Italia è la seconda casa, i miei bambini sono qui, ma ho sempre avuto la Macedonia nel cuore».