Panchine, quanti nomi ancora liberi: da Zidane a Xavi, passando per Pioli e Thiago Motta: la lista

Panchine, sono tanti i nomi ancora liberi e pronti a nuove esperienze: da Zidane a Xavi passando per Pioli e Thiago Motta

Il valzer delle panchine entra nel vivo. Con metà stagione alle spalle, molti club iniziano a guardarsi intorno e la lista dei tecnici disponibili è impressionante, spaziando da leggende mondiali a specialisti della Serie A.

Panchine, i nomi prestigiosi non mancano

Tra i profili più prestigiosi spiccano Zinedine Zidane e Xavi, entrambi alla ricerca della sfida giusta dopo i successi con Real Madrid e Barcellona. Riflettori accesi anche su Thiago Motta, desideroso di riscatto dopo la parentesi alla Juventus, e Stefano Pioli, nome sempre attuale per le big in crisi. Non mancano profili internazionali di alto livello come Gareth Southgate, Erik ten Hag e Graham Potter, oltre ai “sergenti” del nostro campionato come Ballardini, Nicola (spesso accostato a situazioni d’emergenza) e Igor Tudor. Una lista di 50 nomi che offre soluzioni per ogni obiettivo, dalla lotta scudetto alla salvezza.