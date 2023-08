Panchina Arabia Saudita, Mancini nuovo CT: domani sarà a Riyad

Secondo quanto riportato dall’ANSA, Roberto Mancini domani verrà presentato come nuovo c.t dell’Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato dall’ANSA l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha già firmato il contratto e partirà domani per essere presente alle ore 17:00 locali in quel di Riyad. Parlerà quindi in conferenza stampa e inizierà così il suo percorso alla guida della rappresentativa saudita. Si attende solvano il comunicato per l’ufficialità.