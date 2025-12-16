Palma descrive così l’affare del Milan con Arizala: ecco le caratteristiche giovane talento colombiano

Palma, noto osservatore, ha parlato così di Juan Arizala, giovane talento colombiano vicino al Milan: le sue parole

L’osservatore Marco Palma, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà, ha svelato i dettagli di un’operazione di mercato che vedrebbe il Milan vicinissimo ad assicurarsi le prestazioni del giovane talento colombiano Juan Arizala.

Nato il 10 ottobre 2005, Arizala è un centrocampista/esterno d’attacco attualmente in forza all’Independiente Medellin. Palma descrive il giocatore come un “veloce esterno sinistro” dotato di “grande tecnica e duttilità”.

Palma, Arizala: Profilo tecnico e dettagli dell’affare

Le qualità principali del colombiano, che può essere impiegato sia a centrocampo che come esterno d’attacco, risiedono nella sua abilità nel dribbling e nella sua “grande abilità nel saltare l’uomo”. Il suo profilo è completato da una notevole “accelerazione palla al piede”, “intelligenza tattica” e un “buon tiro”.

Arizala è cresciuto nell’Independiente Medellin, raggiungendo rapidamente la selezione Under 20 per poi essere promosso in prima squadra nel gennaio 2024.

Secondo le rivelazioni di Palma, il Milan sta definendo l’affare sulla base di 3 milioni di euro come costo del cartellino, a cui si aggiunge una percentuale del 20% su una futura rivendita del giocatore.