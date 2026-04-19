Pagelle Verona Milan, Rabiot decisivo. Maignan e Gabbia strepitosi, male Pulisic e Gimenez

Pagelle Verona Milan, Rabiot decisivo. Maignan e Gabbia strepitosi, ancora assente Pulisic. I voti del match della 33a giornata di Serie A

Finisce il match della 33a giornata di Serie A tra Verona e Milan al Bentegodi con il successo dei rossoneri per 1-0 grazie alla rete di Rabiot su assist di Pulisic. Queste le nostre pagelle ai protagonisti del match

MAIGNAN 7 – Sempre decisivo nei suoi interventi evita il pareggio in chiusura di primo tempo, poi nella ripresa si ripete su Vermesan.

TOMORI 6,5 – Partita pulita per il difensore inglese anche in termini di numeri, 6 contributi difensivi, 2 contrasti vinti e 3 duelli su 3 a terra.

GABBIA 7 – Decisamente il migliore nei tre in difesa per i rossoneri. Ritorna in grande stile, con un intervento fondamentale su Orban che evita il pari pochi minuti dopo aver sfiorato il pareggio annullato solo dal VAR.

PAVLOVIC 6,5 – Anche per il difensore serbo nessuna imprecisione nella fase difensiva e solito contributo anche verso la trequarti offensiva.

ATHEKAME 6 – Partita senza nulla da segnalare per l’esterno svizzero, forse tra i più spenti dei rossoneri. Dal 63′ SAELEMAEKERS 6,5 – Il belga entra bene e sfiora il gol nel finale con Valentini che gli nega la gioia.

FOFANA 6 – L’uscita dal campo è l’unica preoccupazione nella partita del francese che fa il suo in entrambe le fasi e lascia il campo anzitempo per un problema fisico poco dopo l’ora di gioco. Dal 63′ RICCI 6 – Entra, ma senza mai essere nel vivo del match pur senza commettere sbavature.

MODRIC 6 – La sua esperienza si vede anche nelle partite in cui non brilla. Centrale in ogni passaggio del Milan si dimostra inamovibile per la squadra di Allegri.

RABIOT 7 – Trascinatore vero dei rossoneri. Intorno alla mezz’ora prende la mira, poi al 41′ sblocca il match invitando Leao alla verticalizzazione con un gran diagonale. Ma la sua prestazione va anche oltre il gol.

BARTESAGHI 6,5 – Buono il lavoro sulla corsia mancina, soprattutto nelle fasi di spinta.

LEAO 7 – Allegri gli ha più volte chiesto l’attacco alla profondità ed è forse il motivo per cui lo ha tolto, ma nella parte finale di campo si dimostra decisivo quando è in giornata con un assist con il contagiri per Rabiot che regala i 3 punti. Dal 63′ GIMENEZ 5 – Entra male tanto da portare Allegri a chiedere Fullkrug al suo posto nei minuti finali. Il cambio non arriva, ma la prestazione resta.

PULISIC 5,5 – Spento e ancora lontano dal miglior Pulisic che manca tanto al Milan.

All. ALLEGRI 6 – Finale in sofferenza dovuto anche al risultato ancora in bilico, ma il Milan fa il suo e ottiene i 3 punti.

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