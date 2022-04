Pagelle Torino Milan: Leao non è più lui, Giroud bloccato da Bremer

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 32esima di Serie A: pagelle Torino Milan

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31esima di Serie A: pagelle Torino Milan. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Tonali, Maignan

FLOP: Leao, Diaz

VOTI

Maignan 6,5 Monumentale ad inizio ripresa sul tiro di Vojvoda.

Calabria 5,5 Qualche momento di affanno sulla destra.

Kalulu 6,5 Sempre in anticipo, gestisce con personalità il cartellino giallo ricevuto nel primo tempo.

Tomori 5,5 Qualche momento di defaillance con Belotti prima ed anche Pellegri nel finale; sicuramente condizionato dal cartellino giallo (dall’87’ Gabbia sv).

Theo Hernandez 6,5 Ci prova in tutte le maniere, anche posizionandosi da trequartista nel finale ma non basta.

Tonali 6,5 Senza ombra di dubbio il migliore dei rossoneri (dall’82’ Krunic sv).

Kessie 6 Alterna svarioni con il pallone tra i piedi a recuperi importanti.

Saelemaekers 5,5 Primo tempo pimpante ma accompagnato da troppi errori nella gestione del pallone.

Diaz 5 Chi l’ha visto? (dal 55′ Messias 5,5 Sicuramente meglio dello spagnolo ma ancora sotto la sufficenza).

Leao 5 Un solo strappo a far secco Zima, dopodiché si nasconde anche lui a sinistra senza mai trovare il guizzo giusto.

Giroud 5 Bremer gli mette la museruola e il francese si limita a qualche sponda senza grossi esiti.

All. Pioli 5 Ok le defezioni del pomeriggio ma questa squadra non sa più segnare ed ora non è nemmeno più padrona del suo destino.

TORINO (3-4-2-1): Berisha 6; Zima 5 (dal 64′ Izzo 6), Bremer 7, Rodriguez 6; Singo 5,5 (dal 64′ Aina 6), Lukic 6, Ricci 5,5, Vojvoda 6,5 (dall’84’ Buongiorno sv); Pobega 6 (dall’84’ Seck sv), Brekalo 6; Belotti 6,5 (dal 76′ Pellegri sv). All. Ivan Juric 6,5.