Torino Milan 0-0: il Diavolo non segna più, Juric ferma anche Pioli

Torino Milan: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live del match del valido per la 32esima giornata di Serie A

(inviato all’Olimpico Grande Torino) – Il Milan non segna più, dopo lo scialbo 0-0 contro il Bologna, il copione si ripete (in peggio) anche a Torino, dove la squadra di Juric rischia pochissimo e blocca anche i rossoneri dopo averlo già fatto con Juve e Inter. Proteste rossonere in pieno recupero per un contatto tra Messias e Izzo giudicato regolare da Doveri. Queste le azioni salienti di Torino-Milan:

Torino Milan: sintesi e moviola

1′ Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Olimpico Grande Torino.

3′ Saelemaekers prova il destro dal limite, conclusione deviata in corner.

8′ Avvio di gara senza grandi sussulti con il Toro attento a chiudere ogni varco dell’avanzata rossonera.

13′ Cross di Vojvoda dalla sinistra, a centro area sbuca Belotti che non riesce ad indirizzarla di testa.

14′ Ammonito Lukic Entrata in ritardo su Theo Hernandez in ripartenza.

18′ Ammonito Tomori Belotti protegge palla e il centrale inglese lo travolge.

22′ Giroud controlla al limite, Brahim Diaz prova a rimetterla dentro per il centravanti francese ma Berisha arriva prima di tutti e abbranca in presa comoda.

24′ Leao si accentra, pallone sul secondo palo dove Calabria se lo ritrova, converge sul sinistro e tenta la conclusione sul palo lungo, Berisha si distende e respinge.

25′ Kessie perde un pallone sanguinoso a centrocampo, determinante Tonali nell’inseguire e fermare Vojvoda in campo aperto.

28′ Saelemaekers cade in area sul contatto con Ricci, non c’è niente per Doveri.

30′ Ammonito Pobega Entrata in ritardo su Brahim Diaz.

32′ Palla avanti-palla indietro, azione scolastica del Toro che porta Ricci tutto solo in area ma il suo sinistro è totalmente sballato.

36′ Ammonito Kalulu Trattenuta su Zima in ripartenza.

40′ Giroud con una sponda in trequarti apre un’autostrada per Diaz che però si fa rimontare da Bremer.

45′ Fine 1° tempo Intervallo, squadre negli spogliatoi.

46′ Secondo tempo Iniziata la ripresa all’Olimpico Grande Torino, nessun cambio all’intervallo.

47′ Singo a terra Contatto in area con Theo Hernandez, non c’è nulla per Doveri, l’esterno granata resta giù, salvo poi rialzarsi quando il pallone viene messo volontariamente in fallo laterale.

49′ Brekalo imbuca per Pobega, determinante la chiusura di Kessie.

50′ Pobega lavora un bel pallone sulla lunetta, palla a sinistra per Vojvoda che controlla si accentra sul destro ed arma una botta sotto la traversa, vola Maignan a metterla in corner.

53′ Leao fa secco Zima in mediana, avanza palla al piede, prova ad imbucare per Giroud ma Bremer capisce tutto ed intercetta.

54′ Scaramucce tra Theo Hernandez ed un raccattapalle che ritarda la ripresa del gioco.

55′ Sostituzione Milan Fuori Diaz, dentro Messias.

56′ Contrariamente a quanto si potesse pensare, Messias si sistema sulla destra con Saelemaekers dirottato al centro.

57′ Leao si incunea in area da sinistra, non riesce a calciare, la palla torna buona per Tonali che prova il sinistro di prima intenzione ma si infrange contro il solito Bremer.

59′ Galoppata di Theo Hernandez, interrotta un passo all’interno dell’area di rigore da Singo, per Doveri è tutto regolare.

60′ Giroud riceve in area, se la sposta sul sinistro ma Bremer smorza la conclusione che Berisha blocca senza problemi.

61′ Ammonito Juric Proteste del tecnico granata su una rimessa laterale.

64′ Doppia sostituzione Torino Fuori Zima e Singo, dentro Izzo e Aina.

65′ Belotti controlla al volo un pallone spiovente dalle retrovie e scarica il destro ma Tomori riesce a recuperare e ribattere in corner.

67′ Theo Hernandez ormai fa stabilmente il trequartista alle spalle di Giroud.

72′ Angolo dalla destra, svetta Belotti sul secondo palo ma la sfiora soltanto e non riesce ad indirizzarla verso la porta.

74′ Tonali lanciato nello spazio, entra in area da destra, salta Ricci con un ‘sombrero’ ed esplode il sinistro che però gli rimane troppo centrale e Berisha blocca.ù

75′ Belotti in campo aperto, Tomori rientra, lo obbliga ad allargarsi ed il sinistro del ‘Gallo’ è solo sull’esterno della rete.

76′ Sostituzione Torino Fuori Belotti, dentro Pellegri.

80′ Aina tenta il sinistro dal limite, facilissima per Maignan.

82′ Sostituzione Milan Fuori Tonali, dentro Krunic.

83′ Pellegri lanciato in campo aperto, sfida Tomori in uno contro uno, lo salta e calcia di destro ma Maignan blocca senza alcuna difficoltà.

84′ Sostituzione Torino Fuori Pobega e Vojvoda, dentro Seck e Buongiorno.

87′ Sostituzione Milan Fuori Tomori, dentro Gabbia.

89′ Messias ci prova col sinistro a giro dal limite, pallone alto sopra la traversa.

90′ Recupero 5′ concessi da Doveri.

90’+2′ Messias giù in area sul contrasto con Izzo; per Doveri si gioca.

90’+4′ Bremer e Izzo a terra Crampi e dolori vari per i due difensori granata, Doveri fa segno che recupererà tutto.

90’+6′ Bremer stende Theo Hernandez sui 25 metri, è punizione ed ultima occasione per il Milan.

90’+7′ Messias la tocca corta per Theo Hernandez, mura Bremer.

90’+8′ Fischio finale Il Toro ferma anche il Milan, ammonito Pioli al fischio finale.

Migliore in campo Milan Tonali

Torino-Milan 0-0: risultato e tabellino

TORINO (3-4-2-1): Berisha 6; Zima 5 (dal 64′ Izzo 6), Bremer 7, Rodriguez 6; Singo 5,5 (dal 64′ Aina 6), Lukic 6, Ricci 5,5, Vojvoda 6,5 (dall’84’ Buongiorno sv); Pobega 6 (dall’84’ Seck sv), Brekalo 6; Belotti 6,5 (dal 76′ Pellegri sv). All. Ivan Juric 6,5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6,5; Calabria 5,5, Kalulu 6,5, Tomori 5,5 (dall’87’ Gabbia sv), Theo Hernandez 6,5; Tonali 6,5 (dall’82’ Krunic sv), Kessie 6; Saelemaekers 5,5, Diaz 5 (dal 55′ Messias 5,5), Leao 5; Giroud 5. All. Stefano Pioli 5.

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma.

AMMONITI: Lukic (T), Tomori (M), Pobega (T), Kalulu (M), Juric (all. T), Pioli (all. M).