Pagelle Sassuolo Milan: Leao iradiddio, Giroud sempre decisivo

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38esima giornata di Serie A: pagelle Sassuolo Milan

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38esima giornata di Serie A: pagelle Sassuolo Milan. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Leao, Giroud

FLOP: –

VOTI

Maignan 7 Per non perdere il vizio, sfodera due paratone anche questa sera.

Calabria 6,5 Prestazione in crescendo con tanto di gol sfiorato nel finale.

Kalulu 7 La solita diga.

Tomori 7 La chiusura su Berardi è degna del miglior Maldini (dall’81’ Romagnoli sv).

Theo Hernandez 7 Moto perpetuo a sinistra.

Tonali 6,5 Pressione e recupero palla ma anche un’ammonizione ingenua per proteste (dal 46′ Bennacer 6 Inizio così così, si riprende strada facendo).

Kessie 7 Chiude i giochi coronando una partita perfetta, sicuramente l’ultima ma ha onorato l’impegno fino alla fine.

Saelemaekers 6,5 Spiritato, pressa tutti e arriva pericolosamente al tiro (dall’81’ Florenzi sv).

Krunic 7 Semplicemente fondamentale nel recuperare palla e dare il via a due gol.

Leao 9 Un’iradiddio, tre assist andati a segno, almeno altri quattro che meritavano miglior sorte.

Giroud 8 Oliviero lo Sparviero ancora una volta, quando il gol conta, lui risponde presente.

All. Pioli 10 Il Milan aveva tutto da perdere ma i suoi giocano un primo tempo feroce, proprio di chi vuol vincere lo Scudetto e lo porta a casa: ‘Pioli is on fire!’.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6,5 (dall’82’ Satalino sv); Muldur 5, Ayhan 5, Ferrari 5 (dall’82’ Peluso sv), Kyriakopoulos 5,5; Frattesi 5 (dal 58′ Traoré 6,5), Lopez 4,5 (dal 46′ Magnanelli 6,5), Henrique 6; Berardi 6 (dal 68′ Defrel 6), Scamacca 6, Raspadori 6. All. Alessio Dionisi 5.