Pagelle Milan Rennes: gigante Loftus-Cheek, bentornato al gol Leao VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata degli spareggi di Europa League: pagelle Milan Rennes

Maignan 6.5 – In 10 secondi riceve due tiri pericolosi in area: Gouiri e Santamaria provano a batterlo, lui risponde presente chiudendo la saracinesca.

Florenzi 7 – Prende in mano il joystick per telecomandare il cross vincente sulla testa di Loftus-Cheek. Motorino instancabile con la sue avanzate a destra. Dal 74′ Terracciano SV.

Gabbia 7 – Ormai non ci sorprendiamo più. La sorpresa più bella del 2024 del Milan è diventata una granitica certezza. Anche oggi concede le briciole a Kalimuendo e Terrier: marcatura asfissiante.

Kjaer 7 – Tensione altissima fino all’ultimo, è praticamente insormontabile insieme a Gabbia. Ormai la coppia è rodata. Ma si prende anche licenze offensive: come il lancio che porta alla traversa di Leao, o il colpo di testa (parato da Mandanda) da cui scaturisce la ribattuta per il bis di Loftus-Cheek. Dal 61′ Thiaw 6 – Torna in campo dopo il lungo infortunio, notizia bellissima per Pioli.

Theo Hernandez 7.5 – Mette il suo marchio in due dei tre gol del Milan. Parabola perfetta da calcio d’angolo per la doppietta di Loftus-Cheek, assist col contagiri per il 3-0 di Leao.

Musah 6 – Polmoni, cuore, muscoli e corsa. C’è tutto nella partita del centrocampista americano: servivano le sue caratteristiche contro il reparto avversario, non sono mancate.

Reijnders 6 – Pecca di precisione in un paio di conclusioni, apparentemente invitanti, dal limite dell’area. Ma è bravo a portare su la squadra con i suoi strappi.

Pulisic 6.5 – Inizio a freno a mano tirato: si vede poco e non sempre è lucido nelle scelte. Poi cresce alla distanza, diventando determinante nei ribaltamenti di fronte. La fascia destra del Milan funziona, lui ne è responsabile. Dall’81’ Adli SV.

Loftus-Cheek 8 – Inserimento e colpo di testa: tutto il repertorio del centrocampista racchiuso nei due gol che spaccano la partita. L’ago della bilancia di Pioli, ennesima conferma della sua importanza. Dal 74′ Bennacer SV.

Leao 7.5 – Spacca la traversa dopo 6 minuti. Già un segnale della voglia di incidere, non solo in assistenza dei compagni. Tre/quattro cross solo da spingere in rete (non sfruttati dai compagni) e il gol che vale il tris e che interrompe finalmente la sua astinenza. Dal 61′ Okafor 6 – Mandanda gli nega il gol.

Giroud 6 – Strano vederlo calciare solamente una volta verso la porta (peraltro dal limite dell’area). Non ha occasioni, ma lavora tanto – come suo solito – per la squadra.

All. Pioli 7.5 – Prova di forza assoluta. Partita mai in discussione e biglietto quasi staccato per gli ottavi di finale.