Milan Rennes LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Il Milan comincia ufficialmente la sua avventura in Europa League. I rossoneri, terzi nel girone di Champions, dovranno affrontare il primo step nella nuova competizione: gli spareggi contro i francesi del Rennes.

Aggiornamenti a partire dalle 21.00

Al termine del match

In attesa delle formazioni ufficiali

Ore 14.00 – Confermato Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista.

Ore 13.30 – Grande novità a centrocampo rispetto alle ultime uscite. Niente Adli, nemmeno Bennacer: tocca a Musah affiancare il rientrante dalla squalifica in campionato Reijnders.

Ore 13.00 – A sinistra confermatissimo Theo Hernandez dopo il gol vittoria contro il Napoli. Si pensava che il francese potesse tornare nel ruolo di centrale in caso di forfait di Kjaer, con Terracciano dirottato a sinistra. Il recupero del danese consente a Theo di agire sulla sua corsia di competenza.

Ore 12.30 – Simon Kjaer è recuperato e con tutta probabilità giocherà titolare al centro della difesa insieme a Gabbia. Il danese ha smaltito gli acciacchi fisici e partirà dal primo minuto.

Ore 12.00 – La novità in difesa rispetto alle ultime uscite riguarda l’assenza per infortunio di capitan Davide Calabria. Al suo posto a destra giocherà Florenzi.

Ore 11.30 – Stefano Pioli intenzionato a confermare il 4-2-3-1 anche questa sera nel match contro il Rennes.

