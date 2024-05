Sesko Milan, fine della corsa: la punta del Lipsia diventa irraggiungibile. Cosa è successo

Sesko Milan, fine della corsa: la punta del Lipsia è diventata irraggiungibile. Cosa è successo negli ultimi giorni

Il calciomercato Milan vede sfumare ormai in maniera definitiva anche le ultime speranze di poter riuscire ad arrivare a Benjamin Sesko, insieme a Zirkzee uno degli obiettivi principali per l’attacco.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega anche il motivo: la clausola dello sloveno è salita da 50 a 65 milioni di euro, a cui vanno aggiunti anche 15 milioni di euro di commissioni per un affare totale da almeno 80 milioni di euro. Troppo per un club come il Milan.