Rinnovo Maignan Milan, parti ora più distanti. E il club ha già individuato il suo SOSTITUTO del portiere francese

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda il possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan. L’estremo difensore francese, che va in scadenza il 30 giugno 2026, avrebbe chiesto un importantissimo aumento di ingaggio sulla scia di quanto guadagna Leao.

A queste condizioni il Milan non sembra intenzionato ad accontentare il portiere e avrebbe già individuato un suo potenziale sostituto: si tratta di Diogo Costa, valutato circa 45 milioni di euro dal Porto. Lo riporta il Corriere dello Sport.