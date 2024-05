Fonseca Milan, il portoghese mette in stand-by il Lille! I possibili SCENARI per il futuro

Fonseca Milan, l’allenatore portoghese mette in stand-by il Lille dopo l’ultimo incontro! I possibili SCENARI per il futuro

Nella giornata di ieri Paulo Fonseca ha incontrato il Lille per iniziare a discutere del proprio futuro: il tecnico che va in scadenza il prossimo 30 giugno ha ricevuto una proposta di rinnovo da parte del suo attuale club.

Fonseca ha ascoltato con attenzione e piacere l’offerta messa sul piatto dai francesi e ha fatto sapere di aver bisogno di alcuni giorni per poterci pensare per poi dare una risposta definitiva. Ovviamente, come precisa Tuttosport, sulle sue riflessioni pesa la proposta del Milan, che non ha mai smesso di pensare a lui.