Theo Hernandez in bilico tra rinnovo e addio: si sta delineando questo SCENARIO per il futuro del francese

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez, legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2026. Per prolungare l’attuale accordo il francese vorrebbe raddoppiare il suo ingaggio, che salirebbe così a circa 8 milioni annui.

Una cifra importante e che per il momento il Milan non è disposto a coprire. Motivo per cui per il terzino potrebbero aprirsi le porte di un addio, col il Bayern Monaco ormai da qualche mese in prima linea.