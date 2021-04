Pagelle Milan femminile-Napoli: MVP Hasegawa, cuore Giacinti

Milan femminile-Napoli: le rossonere travolgono il team di Pistolesi 4-0 e volano a otto lunghezze davanti al Sassuolo, le pagelle

Korenciova SV: mai veramente chiamata in causa.

Fusetti 6,5: oscura Hjohlman, brava a chiudere le linee offensive partenopee. Un po’ frenetica nell’impostazione

Agard 7: lucida, ordinata e leader nella difesa rossonera. Perfetta nelle chiusure.

Vitale 6,5: Molto bene. Prestazione in crescendo, da una grande mano a Bergamaschi sulla corsia, gestisce i momenti in modo corretto.

Bergamaschi 7,5: polmoni a go-go. Il Napoli soffre molto la sua spinta sulla corsia di destra, imprendibile. Performance condita con un gol da rapace.

Tucceri 7: Gara di sacrificio. Nella ripresa le viene chiesto di giocare tra le linee, scambiandosi in alcuni momenti con Hasegawa. Diligente.

Jane 6: la più in ombra delle rossonere, forse oscurata dalla tecnica e personalità delle sue compagne in mediana.

Boquete 7: esperienza e qualità. Diverse giocate di classe e tanta generosità per le punte, le manca solo il gol

Hasegawa 8: la MVP di oggi. Gol, sacrificio e qualità impressionanti. È la giocatrice in più delle rossonere in questo finale di stagione.

Giacinti 7,5: Generesità e cuore sono gli ingredienti della sua ottima performance, condita dall’ennesimo gol (54 con la maglia rossonera).

Dowie 7: Personalità e lavoro sporco (come in ogni partita). Realizza il suo 11° centro in Serie A con il Milan, segno dell’ottimo momento e stato di forma.

Kulis, Salvatori Rinaldi, Grimshaw SV

Ganz 8: il suo Milan doveva vincere senza fare calcoli e l’ha fatto divertendosi e giocando un calcio molto fluido. Vittoria meritata e ora la Champions è ad un passo.