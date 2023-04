Pagelle Milan Empoli: attacco a polveri bagnate, Origi da incubo

I voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la 29a giornata della Serie A 2022/23: pagelle Milan Empoli

Le pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Empoli , valido per la 29a giornata della Serie A 2022/2023. LA CRONACA DI MILAN EMPOLI

TOP: Tonali

FLOP: Origi, Pobega

VOTI:

Maignan 6 Mai impegnato nel primo tempo. Cosi come nella ripresa

Calabria 6 Attento come tutto il reparto a non concedere occasioni agli avversari, propositivo in fase offensiva (61′ Florenzi 6)

Thiaw 6 Non fa rimpangere l’assenza di Kjaer concedendo pochi spazi agli attaccanti avversari

Tomori 6 Impone il fisico come al solito in fase difensivo, nel primo tempo l’Empoli non calcia mai

Theo Hernandez 6 Propositivo in fase offensiva ma incisivo un po’ meno del solito

Tonali 6,5 solito dinamismo in mezzo al campo, si propone anche in fase offensiva creando più di qualche pensiero alla difesa avversaria

Bennacer 6 Sbaglia qualche appoggio in fase offensiva ma è attanto in fase di copertura (61’Brahim Diaz 6)

Pobega 5,5 poco dinamismo in mezzo al campo, viene sanzionato anche con un cartellino giallo per un fallo in ritardo

Saelemaekers 6 Scambia molto con Calabria sulla fascia e prova quache incursione letale come quella contro il Napoli (83′ De Ketelaere sv)

Rebic 6 – L’occasione migliore rossonera nel primo tempo capita sui suoi piedi, si fa murare da Perisan. Non gli manca spirito d’iniziativa, la precisione sì (69’Leao 6)

Origi 5 – Prestazione sottotono del belga che non crea nessun pericolo o quasi alla difesa avversaria, sbagliando anche un paio di appoggi (69′ Giroud 6)