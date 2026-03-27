Pagelle Italia U21 Macedonia, Bartesaghi incanta con gli Azzurrini: il giudizio dei quotidiani sportivi sulla prestazione del terzino del Milan

Prestazione di altissimo livello per Davide Bartesaghi, terzino del Milan, protagonista assoluto con l’Italia Under 21 nella netta vittoria per 4-0 contro la Macedonia del Nord. Il laterale sinistro rossonero ha offerto una prova di grande maturità, risultando tra i migliori in campo nella squadra guidata dal CT Silvio Baldini.

Fin dai primi minuti, Bartesaghi ha fatto la differenza sulla corsia mancina. Dopo appena pochi istanti dall’inizio della gara, è stato proprio lui a confezionare il cross perfetto per il gol di Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, con una traiettoria precisa e calibrata che ha sbloccato immediatamente il match.

Non solo: il classe 2005 ha poi firmato anche il secondo assist, contribuendo in maniera decisiva al raddoppio degli Azzurrini. Una prestazione completa, fatta di qualità, spinta offensiva e solidità difensiva, che conferma la crescita del giovane rossonero.

Il giudizio della Gazzetta dello Sport

La prova di Bartesaghi non è passata inosservata nemmeno agli occhi degli addetti ai lavori. La Gazzetta dello Sport lo ha inserito tra i migliori della partita, assegnandogli un 7 in pagella e sottolineandone l’impatto fin dai primi minuti.

Il giudizio del quotidiano è chiaro: «La sicurezza dei grandi. Suo il pallone che sblocca la partita. E non è l’unica discesa mancina».

Parole che certificano la prestazione di un giocatore sempre più maturo, capace di incidere con continuità e personalità anche a livello internazionale.

Per il Milan, si tratta di un segnale importante in ottica futura: Bartesaghi si conferma uno dei prospetti più interessanti del vivaio rossonero, pronto a ritagliarsi sempre più spazio anche tra i grandi.

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