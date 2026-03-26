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Italia U21 Macedonia del Nord, finisce in goleada: Bartesaghi trascinatore degli Azzurrini di Baldini
Italia U21 Macedonia del Nord, finisce in goleada: Bartesaghi trascinatore degli Azzurrini di Baldini con due assist. La prestazione nel dettaglio
Prestazione da protagonista per Davide Bartesaghi, terzino sinistro del Milan, sceso in campo dal primo minuto con l’Italia Under 21 nella sfida di qualificazione agli Europei di categoria, a poche ore dall’Italia maggiore in campo per i playoff per il Mondiale. Gli Azzurrini di Silvio Baldini hanno dominato la gara allo stadio Castellani di Empoli, imponendosi con un netto 4-0 e conquistando tre punti fondamentali per restare in scia della Polonia nel girone.
Bartesaghi decisivo con due assist
Il classe 2005 rossonero ha disputato una partita di alto livello, risultando decisivo con due assist. Il primo è arrivato dopo appena tre minuti, con un cross perfetto per il colpo di testa vincente di Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina. Il secondo, invece, è stato confezionato in avvio di ripresa, servendo Giacomo Lipani, capitano degli Azzurrini, per il gol del 2-0.
Una prestazione completa per Bartesaghi, che ha giocato tutti i 90 minuti, dimostrando qualità sia in fase offensiva che difensiva.
Italia dominante, corsa aperta
A completare il successo dell’Italia sono state le reti di Jeff Ekhator, attaccante del Genoa, e di Seydou Fini, a segno su calcio di rigore. Una vittoria netta che conferma il buon momento della squadra di Baldini, capace di controllare la partita dal primo all’ultimo minuto.
Grazie a questo risultato, l’Italia U21 resta pienamente in corsa per il primo posto nel girone, continuando l’inseguimento alla Polonia.
Prossimo impegno
Il cammino degli Azzurrini proseguirà martedì 31 marzo alle ore 18, quando affronteranno la Svezia in trasferta, in un’altra gara cruciale per le qualificazioni agli Europei U21 2027.
Per Bartesaghi, intanto, questa prestazione rappresenta un ulteriore segnale di crescita e conferma del suo valore, sia in ottica Nazionale che per il futuro del Milan.
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