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Italia Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean portano gli azzurri in finale!
Appuntamento alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo per Italia Irlanda del Nord, semifinale playoff per i Mondiali: seguila live con noi
in Messico. In palio c’è la finale, da disputare in trasferta contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, per provare a staccare il pass e tornare a giocare una Coppa del Mondo a dodici anni dall’ultima partecipazione. In caso di sconfitta, gli Azzurri disputeranno comunque un’amichevole contro la perdente dell’altra semifinale.
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Formazioni ufficiali
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct. Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct. O’Neill.
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