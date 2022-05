Pagelle Inter Milan Pomigliano femminile: i voti alle protagoniste del derby valido per la 21esima giornata di Serie A

Le pagelle di Inter Milan femminile, derby valida per la 21esima giornata di Serie A. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Tucceri

FLOP: Thrige

I VOTI

Giuliani 6,5 Attenta quanto basta nel primo tempo, nel secondo tempo invece compie una paratissima su Njoya Ajara impedendole il gol della bandiera

Fusetti 6 Inter di fatto mai pericolosa merito anche della sua attenzione difensiva e del resto della squadra

Codina 6 (Tucceri 7,5) La sua partita non dura neanche un tempo costretta ad uscire per infortunio dopo appena 39 minuti di gioco, al suo posto Tucceri protagonista con un gol e un assist

Arnadottir (Agard 6) La sua partita non dura neanche un tempo costretta ad uscire per infortunio dopo appena 31 minuti di gioco, al suo posto Agard

Guagni 6,5 Protagonista nel primo tempo con l’assist per il gol di Thomas che sblocca il match, prova a seganare ma Durante glielo nega

Adami 6 ( 77′ Jane sv) Amministrazione in mezzo al campo senza troppi patemi, nel finale lascia il campo al ritorno di Jane

Boureille 7 Stavolta è tutto buono il suo primo gol in rossonero arriva sugli sviluppi di calcio d’angolo di Tucceri, sfiora anche la doppietta negatagli dalla traversa

Thrige 6 Schierata dal 1′ per far rifiatare Tucceri, corsa e generosità sulla fascia, cala il ritmo col il passare dei minuti

Thomas 7 Timbra il cartellino del gol per la 10ma volta in campionato, la prima volta che ci riesce in Italia, Durante le nega la doppietta

Bergamaschi 6,5 (77′ Longo sv) Stavolta non trova il gol ma la sua partita è caratterizzata dalla solità generosità e corsa

Piemonte 6 Non trova il gol ma si batte e combatte su ogni pallone con la solita generosità.