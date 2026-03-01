Connect with us

News

Pagelle Cremonese Milan: Pavlovic sblocca il match e Rafael Leao chiude i conti nel recupero per la vittoria allo Zini

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

5 ore ago

on

By

De Winter

Pagelle Cremonese Milan, i giudizi della nostra redazione sui rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, vincenti nel finale allo “Zini”

Il Milan espugna lo Zini di Cremona con un faticoso 0-2 maturato negli istanti finali della ventisettesima giornata. Una gara sbloccata dalla grinta dei difensori e chiusa dal contropiede dei subentrati, che permette ad Allegri di blindare il secondo posto nonostante un’ora di gioco sottotono.

Ecco i voti della sfida:

Maignan 6: Pomeriggio di ordinaria amministrazione per il francese, che però si fa trovare prontissimo nel finale sul colpo di testa di Luperto, blindando il clean sheet.

Tomori 6: Inizio di gara colmo di sbavature e un po’ frenetico. Col passare dei minuti ritrova la bussola; chiude la sua partita adattato a destra prima del cambio. (Dal 78’ Athekame sv).

De Winter 6: Conferma di essere ormai un pilastro della retroguardia di Allegri. Gioca con estrema pulizia e ha il merito di spizzare il pallone che dà il via all’azione del vantaggio.

Pavlovic 7: Il cuore pulsante della difesa. Non tira mai indietro la gamba, giocando con un’irruenza agonistica fondamentale. Il gol all’89’ è il giusto premio per un calciatore che non molla mai.

Saelemaekers 5.5: Pomeriggio grigio e tecnicamente impreciso. Splendida la giocata con cui semina il panico a metà primo tempo, ma la conclusione finale è da dimenticare. Nota di merito per non aver ceduto ai nervi. (Dal 62’ Ricci 6: entra nel momento del cambio modulo. Si sacrifica con generosità in una mediana a tre, pur senza i picchi di Fofana).

Fofana 7: Dopo un avvio shock costellato di errori banali, sale in cattedra dominando fisicamente. Serve assist al bacio per Leao e Pulisic (sprecati) e solo un miracolo di Audero gli nega la gioia personale. (Dal 62’ Fullkrug 6: l’errore ravvicinato all’86’ è da matita rossa, ma si riscatta con la sponda aerea che avvia l’azione del raddoppio).

Modric 6: Parte col freno a mano tirato sbagliando passaggi non da lui. Una volta entrato in ritmo, inizia a tessere la tela con la solita classe, pennellando il cross da cui nasce il gol vittoria.

Rabiot 5.5: La paura del giallo (è diffidato) sembra pesare sulle sue gambe. Poco inserito nel vivo della manovra, offre un solo pallone d’oro a Leao che il portoghese sciupa clamorosamente.

Bartesaghi 5.5: Prestazione meno brillante rispetto alle ultime uscite. Soffre Bonazzoli in fase difensiva e non riesce mai a incidere con i cross in avanti. Esce per un acciacco muscolare. (Dal 89’ Estupinan sv).

Pulisic 5: Il “Capitan America” versione 2026 è ancora un lontano ricordo. Sbaglia un gol fatto su invito di Fofana e appare confuso in ogni scelta nell’area avversaria. Momento difficile. (Dal 78’ Nkunku 6: entra con lo spirito giusto. Lucidissimo nel servire a Leao il pallone dello 0-2 invece di calciare).

Leao 6: Mezzo voto in più del compagno di reparto per la vivacità e i chilometri percorsi. Gli errori sotto porta sono però pesantissimi. Si salva grazie al gol finale regalatogli da Nkunku.

Allegri 6: Il suo Milan è troppo piatto per un’ora, salvato solo dagli errori individuali dei suoi attaccanti. Ha però il merito di rimescolare le carte col 4-3-3 nel finale, trovando le risposte giuste dalla panchina.

LE ULTIMISSIME IN CASA MILAN

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le condizioni di Bartesaghi, le parole di Allegri

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×