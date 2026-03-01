News
Pagelle Cremonese Milan: Pavlovic sblocca il match e Rafael Leao chiude i conti nel recupero per la vittoria allo Zini
Pagelle Cremonese Milan, i giudizi della nostra redazione sui rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, vincenti nel finale allo “Zini”
Il Milan espugna lo Zini di Cremona con un faticoso 0-2 maturato negli istanti finali della ventisettesima giornata. Una gara sbloccata dalla grinta dei difensori e chiusa dal contropiede dei subentrati, che permette ad Allegri di blindare il secondo posto nonostante un’ora di gioco sottotono.
Ecco i voti della sfida:
Maignan 6: Pomeriggio di ordinaria amministrazione per il francese, che però si fa trovare prontissimo nel finale sul colpo di testa di Luperto, blindando il clean sheet.
Tomori 6: Inizio di gara colmo di sbavature e un po’ frenetico. Col passare dei minuti ritrova la bussola; chiude la sua partita adattato a destra prima del cambio. (Dal 78’ Athekame sv).
De Winter 6: Conferma di essere ormai un pilastro della retroguardia di Allegri. Gioca con estrema pulizia e ha il merito di spizzare il pallone che dà il via all’azione del vantaggio.
Pavlovic 7: Il cuore pulsante della difesa. Non tira mai indietro la gamba, giocando con un’irruenza agonistica fondamentale. Il gol all’89’ è il giusto premio per un calciatore che non molla mai.
Saelemaekers 5.5: Pomeriggio grigio e tecnicamente impreciso. Splendida la giocata con cui semina il panico a metà primo tempo, ma la conclusione finale è da dimenticare. Nota di merito per non aver ceduto ai nervi. (Dal 62’ Ricci 6: entra nel momento del cambio modulo. Si sacrifica con generosità in una mediana a tre, pur senza i picchi di Fofana).
Fofana 7: Dopo un avvio shock costellato di errori banali, sale in cattedra dominando fisicamente. Serve assist al bacio per Leao e Pulisic (sprecati) e solo un miracolo di Audero gli nega la gioia personale. (Dal 62’ Fullkrug 6: l’errore ravvicinato all’86’ è da matita rossa, ma si riscatta con la sponda aerea che avvia l’azione del raddoppio).
Modric 6: Parte col freno a mano tirato sbagliando passaggi non da lui. Una volta entrato in ritmo, inizia a tessere la tela con la solita classe, pennellando il cross da cui nasce il gol vittoria.
Rabiot 5.5: La paura del giallo (è diffidato) sembra pesare sulle sue gambe. Poco inserito nel vivo della manovra, offre un solo pallone d’oro a Leao che il portoghese sciupa clamorosamente.
Bartesaghi 5.5: Prestazione meno brillante rispetto alle ultime uscite. Soffre Bonazzoli in fase difensiva e non riesce mai a incidere con i cross in avanti. Esce per un acciacco muscolare. (Dal 89’ Estupinan sv).
Pulisic 5: Il “Capitan America” versione 2026 è ancora un lontano ricordo. Sbaglia un gol fatto su invito di Fofana e appare confuso in ogni scelta nell’area avversaria. Momento difficile. (Dal 78’ Nkunku 6: entra con lo spirito giusto. Lucidissimo nel servire a Leao il pallone dello 0-2 invece di calciare).
Leao 6: Mezzo voto in più del compagno di reparto per la vivacità e i chilometri percorsi. Gli errori sotto porta sono però pesantissimi. Si salva grazie al gol finale regalatogli da Nkunku.
Allegri 6: Il suo Milan è troppo piatto per un’ora, salvato solo dagli errori individuali dei suoi attaccanti. Ha però il merito di rimescolare le carte col 4-3-3 nel finale, trovando le risposte giuste dalla panchina.