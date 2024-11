Paganini secco: «Reijnders migliore in campo! Problemi Milan più di gestione dello spogliatoio»

Le parole di Paolo Paganini, giornalista Rai, ai microfoni di Tuttomercatoweb sulla vittoria del Milan in casa del Real Madrid

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, ecco le parole di Paolo Paganini sul Milan visto in casa del Real Madrid.

PAROLE – «Reijnders ha fatto una grande partita, però è stata la partita di Leao. Comunque sia il suo mese è stato molto travagliato, da fascia di capitano a panchina. Fonseca alla fine è stato bravo, non ha mai fallito le partite che erano dei crocevia. Leao, al di là dei suoi difetti, riesce a fare la differenza. Rientrare nella lotta Scudetto? I problemi di Milan sono più di gestione dello spogliatoio. Dipende se si è trovato un equilibrio tra le varie anime al suo interno. Se lo hanno trovato, allora il Milan può rientrare. Mentre sul pari contro il Lille della Juventus ha detto: “E’ un cantiere aperto la Juve, che non può andare in Europa ed essere protagonista con una sola punta di ruolo. La Juve ha delle carenze in organico, bene che Giuntoli dica che prenderanno un difensore ma a gennaio deve per forza prendere una punta. Lo faranno ma è anche logico. Milik era pure finito nella lista degli indesiderati ,quindi in estate dovevi per forza prendere un’alternativa. Non puoi far giocare sempre Vlahovic, se ha un raffreddore come fai? Devi avere un’alternativa e credo che a gennaio dovranno intervenire anche lì».