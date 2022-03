Paganin: «Scudetto? Milan la squadra che ha il gioco migliore»

Antonio Paganin ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Tuttomercatoweb sul momento del Milan e della corsa Scudetto

«C’è da capire se, come spesso succede, ci sarà continuità. Il campionato ci dirà quale Inter è. Ha la rosa migliore, il Milan sviluppa il gioco migliore e il Napoli può reggere come rosa. Ma il Napoli passa da prestazioni brillanti ad altre come quelle di domenica, come se pesasse a qualcuno di vincere.»