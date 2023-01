Padovan su De Ketelaere prima punta: «Chissà che non possa diventare questo il suo ruolo». Le parole del giornalista

Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Sky della scelta di schierare Charles De Ketelaere stasera contro il Torino come prima punta. Ecco le parole del giornalista:

«Non l’ho mai visto prima punta, ma lo vedo come una sfida per Pioli che vuole provare a vedere se il belga in quella posizione riesce a ritrovare la facilità delle giocate. Che il giocatore ci sia non ci sono dubbi, deve ambientarsi e trovarsi bene. Chissà che non possa diventare questo il suo ruolo»