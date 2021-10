Giancarlo Padovan ha parlato del rinnovo di Franck Kessie con il Milan. Le parole dle giornalista sulle ultime prestazioni del centrocampista

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del rinnovo di Franck Kessie al Milan. Le parole del giornalista sulle prestazioni del centrocampista durante le ultime partita con i rossoneri.

«Kessie è un professionista e ha diritto di contrattare la sua condizione com meglio crede. La sua situazione è molto diversa da quella di Insigne al Napoli. Le voci che coinvolgono Kessie o lo condizionano troppo o non gli permettono di giocare al suo solito livello, in ogni caso non è lo stesso Kessie dell’anno scorso. Questo porta i tifosi a perdonarlo di meno».