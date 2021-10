Kessié Milan: l’ivoriano potrebbe partire a gennaio. Le ultime

Franck Kessié può partire a gennaio: il Milan cerca di venderlo prima dell’estate per evitare di perderlo senza incassare

Il discorso rinnovo tra Franck Kessié e Milan è sempre in una situazione di stallo: le alte richieste del procuratore del centrocampista, complici le non brillanti prestazioni dell’ivoriano nelle ultime settimane, non aiutano la fumata bianca.

Per questa ragione, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, le possibilità di una cessione a gennaio continuano ad alzarsi per evitare di perdere il giocatore a zero, come accaduto in estate con Gianluigi Donnarumma.