Calciomercato Milan: sirene europee su Kessie, ecco le ultime

Franck Kessie non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. L’ivoriano non sta attraversando un bel momento al Milan, in particolar modo dopo l’espulsione rimediata a San Siro contro l’Atletico Madrid, nella “serata di Cakir“.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport, diversi club europei avrebbero messo nel mirino l’ex Atalanta: tra questi Paris Saint Germain e Manchester Utd.