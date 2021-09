Cakir stop: l’Uefa pronta a dare la sentenza, ma non è l’unico a fermarsi

L’Uefa a breve si esprimerà per fermare l’attività di Cakir dopo i disastri di San Siro, nel quale è stato penalizzato severamente il Milan

L’UEFA è pronta a bloccare le attività di Cakir, protagonista di episodi chiaramente penalizzanti verso il Milan di Stefano Pioli nella sfida contro l’Atletico Madrid.

Come riporta il Corriere della Sera, è stato chiaramente un errore: il rigore che ha deciso il match di San Siro non c’era. Il principale responsabile viene considerato il varista Bitigen. I vertici non escludono di fermare per un po’ arbitro e assistente.