Milan penalizzato, ma non è il solo: Cakir protagonista in negativo di...

Cakir protagonista in negativo non solo della sfida di San Siro tra Milan e Atletico Madrid. In passato ha penalizzato anche Juve, Roma e…

Non fortunato Cakir con le italiane. Al di là della contabilità negativa (10 vittorie, 4 pari, 18 k.o.), ci sono alcune partite con errori purtroppo decisivi. Nella finale di Champions 2015 Barcellona-Juve 3-1 non vede il fallo da rigore di Dani Alves su Pogba (però annulla il gol di mano di Neymar anticipando l’interpretazione moderna).

Peggio Svezia-Italia 1-0, spareggio mondiale nel 2017, a livello di gestione e di ammonizioni: permette falli impuniti a Berg e Toivonen (e nel ritorno Lahoz farà ancora peggio). Infine il solito corto circuito con il Var nella Champions 2019: paga la Roma che avrebbe un rigore per fallo su Schick. Ma niente video in capo. E il Porto, vincendo in casa 3-1, va ai quarti di finale. In conclusione la clamorosa interpretazione sul rigore per l’Atletico Madrid a San Siro, insomma un trend decisamente disastroso con l’Italia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.