Milan Atletico Madrid: l’Uefa fermerà Cakir dopo i pesanti errori di San Siro

Il Milan ha ragione: la bufera contro Cakir potrebbe avere un importante seguito. L’Uefa sarebbe pronta a fermare l’arbitro turco

La sconfitta immeritata quanto pesante contro l’Atletico Madrid, che ha condizionato il girone rossonero, ha visto protagonista in negativo l’arbitro Cakir, che ha estratto una seconda ammonizione a Kessie alquanto generosa, prima di rovinare la bella prestazione del team di Stefano Pioli con un rigore inesistente al 95′ per presunto fallo di mano di Kalulu.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l’Uefa sarebbe pronta a fermare il fischietto turco. Ieri Gordon Singer, durante l’evento di Fondazione Milan ha dichiarato ironicamente: «Credevo di aver invitato anche gli arbitri ma non li vedo» – parole dal sapore amaro e allo stesso tempo ricche di delusione dopo una gara condotta in 10 sino all’85esimo e che quantomeno sarebbe potuta concludersi con un pareggio più che meritatato.