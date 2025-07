Thiaw Milan, il tedesco dice no al Como e resta a Milanello? Le opzioni

Thiaw Milan, il difensore ha detto di no al Como ma la permanenza in rossonero non è assolutamente scontata. Ultime

Il mercato Milan dei trasferimenti è sempre una fonte inesauribile di sorprese e colpi di scena, e l’ultima notizia che ha scosso l’ambiente calcistico riguarda Malick Thiaw, difensore del Milan. Nonostante un accordo già raggiunto tra il Milan e il neopromosso Como per una cifra considerevole di 25 milioni di euro, il calciatore tedesco ha clamorosamente declinato l’offerta. Questa decisione, inaspettata per molti, apre nuovi scenari per il futuro di Thiaw e costringe il club rossonero a rivedere i suoi piani.

La proposta del Como, ambiziosa e finanziariamente allettante, prevedeva per Malick Thiaw uno stipendio di ben 4 milioni di euro all’anno. Una cifra che per molti avrebbe rappresentato un’opportunità irrinunciabile, specialmente considerando il contesto di una squadra che, seppur con grandi ambizioni e guidata da un nome illustre come Cesc Fabregas, è appena tornata in Serie A. Tuttavia, la prospettiva di giocare in un club neopromosso non sembra aver convinto il difensore centrale, evidentemente alla ricerca di palcoscenici più prestigiosi e di una squadra che possa garantirgli una maggiore visibilità nel calcio europeo di alto livello.

Come riportato con dovizia di particolari da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube – una fonte autorevole e sempre aggiornata nel mondo del calciomercato – il “no” secco di Thiaw ha fatto sfumare l’affare che sembrava ormai in dirittura d’arrivo. Romano ha sottolineato come la volontà del giocatoresia stata determinante e come, di conseguenza, sia Malick Thiaw che il Milansiano ora attivamente alla ricerca di un nuovo potenziale acquirente. L’obiettivo primario del club milanese rimane quello di incassare i 25 milioni di euro previsti dall’accordo con il Como, una somma che sarebbe fondamentale per le strategie di mercato rossonere, sia in entrata che in uscita.

Il Milan si trova quindi in una situazione delicata: dopo aver trovato un accordo economicamente vantaggioso, deve ora ricominciare da capo le trattative per la cessione di Thiaw. La richiesta economica del club rossonero rimane fissa sui 25 milioni di euro, una cifra che riflette il valore che il Milan attribuisce al giovane difensore e che era stata accettata dal Como.

Ma quali sono le prospettive future per Malick Thiaw? Secondo le indiscrezioni di Fabrizio Romano, l’interesse per il calciatore ex Schalke 04 proviene principalmente da club di alto profilo sia dall’Inghilterra che dalla Germania. Questo suggerisce che Thiaw stia puntando a un trasferimento in uno dei campionati top d’Europa, dove potrebbe trovare la continuità e la visibilità che cerca. La Premier League e la Bundesliga sono notoriamente campionati molto competitivi e attraenti, e l’approdo in una di queste leghe potrebbe rappresentare il passo successivo nella sua carriera.

In sintesi, il rifiuto di Malick Thiaw al Como è un evento significativo che rimescola le carte nel mercato. Il Milan è costretto a riprendere le negoziazioni, sperando di trovare un club disposto a soddisfare la richiesta di 25 milioni di euro. La palla passa ora ai club inglesi e tedeschi, che potrebbero presto farsi avanti per assicurarsi le prestazioni del talentuoso difensore tedesco. Il futuro di Thiaw è ancora da scrivere, ma una cosa è certa: sarà un’altra estate di calciomercato bollente.