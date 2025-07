Terracciano Milan, il portiere vicinissimo ai rossoneri! Addio a Sportiello. Segui le ultimissime di calciomercato

Milano, 10 Luglio 2025 – Il mercato dei portieri del Milan è in piena ebollizione, con un’operazione che si preannuncia imminente e che porterà un nuovo volto tra i pali rossoneri. Secondo le ultime indiscrezioni, Pietro Terracciano è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Diavolo, mentre contestualmente si definisce il futuro di Marco Sportiello, che sembrerebbe destinato a lasciare Milanello per accasarsi altrove in Serie A.

Pietro Terracciano, portiere classe 1990, è reduce da stagioni solide alla Fiorentina, dove si è distinto per la sua affidabilità, i riflessi pronti e l’esperienza accumulata a livello di Serie A. La sua capacità di lettura del gioco e la sua dote nel parare i rigori lo rendono un profilo interessante per il Milan, che cerca un portiere in grado di garantire sicurezza e competere per un posto da titolare. La sua acquisizione rappresenterebbe un innesto importante per la rosa di Massimiliano Allegri, il tecnico che da poco ha ripreso le redini della squadra.

Il Futuro di Sportiello: Atalanta o Cremonese nel Mirino

Parallelamente all’arrivo di Terracciano, si sta delineando il futuro di Marco Sportiello, il portiere classe 1992 che ha ricoperto il ruolo di vice-Maignan nelle scorse stagioni. Sportiello, un estremo difensore atletico e reattivo, con una buona esperienza nel massimo campionato italiano, è ora sul mercato. Le due piste più concrete per lui sembrano essere l’Atalanta e la Cremonese, entrambe squadre che cercano un profilo d’esperienza e affidabilità per la propria porta.

Per l’Atalanta, Sportiello rappresenterebbe un ritorno, avendo già vestito la maglia nerazzurra in passato, e potrebbe trovare un ruolo di primo piano. La Cremonese, dal canto suo, potrebbe offrirgli la possibilità di essere un titolare indiscusso in un contesto che punta alla massima serie o al consolidamento in essa.

Questo rimescolamento tra i pali del Milan evidenzia la volontà del club di ottimizzare ogni reparto in vista della nuova stagione. L’arrivo di Terracciano mira a consolidare la porta, mentre la partenza di Sportiello aprirà nuove opportunità per entrambi i portieri, in un valzer di mercato che promette di tenere banco ancora per diverse settimane.