Kessie Milan: tra la telenovela rinnovo e lo scarso rendimento

Da una parte Cakir ha sbagliato ad espellere Kessie per doppia ammonizione ma l’ivoriano ci ha messo del suo. L’ex Atalanta sta vivendo un momento negativo tra una telenovela lunghissima sul rinnovo di contratto, che non sa da fare e un rendimento non all’altezza.

È vero che il fattore stanchezza sta incidendo, questo è evidente. Kessie, infatti, non si è mai fermato da un anno e mezzo, ma forse come riporta il Corriere della Sera il calo è dovuto anche alla mancanza dell’accordo per la permanenza in rossonero. Al momento vi è enorme distanza tra le parti. Il club di Via Aldo Rossi non si spingerebbe oltre a 7 milioni di euro, mentre il numero 79 ne chiede almeno 8,5.