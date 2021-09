Calvarese: «Rigore per l'Atletico inesistente, sull'espulsione di Kessie...»

Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha detto la sua riguardante gli episodi che hanno svantaggiato i rossoneri contro l’Atletico Madrid

«Un episodio che abbimo visto tanto, c’è un corpo a corpo in area e Cakir indica il rigore: Kalulu prende la palla con l’avambraccio ma è Lemar che la manda lì. Penso che abbiano giudicato il tocco di mano di Lemar non punibile, però se non è punibile quello di Lemar non lo è anche quello di Kalulu. Penso che sarebbe stato meglio andare sull’on field review e che il Var non abbia dato le informazioni giuste all’arbitro. Secondo giallo a kessie è dovuto è una leggerezza del giocatore».