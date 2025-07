Furlani ammette: «Stagione scorsa fallimentare, ecco perchè abbiamo scelto Allegri e Tare. L’obiettivo è solo uno»

Furlani, CEO del Milan, ha commentato la nuova era rossonera targata Allegri e Tare e non solo: le dichiarazioni

La serata di ieri a Milano ha visto il Milan celebrare la duratura partnership con BMW, un’alleanza che prosegue ormai da diversi anni e che simboleggia l’unione tra eccellenza sportiva e innovazione automobilistica. L’evento commerciale, svoltosi nella vibrante cornice milanese, ha catalizzato l’attenzione non solo per il sodalizio tra i due brand, ma anche per la presenza dei tre uomini più chiacchierati del momento in casa rossonera: l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e, naturalmente, l’allenatore Massimiliano Allegri.

Durante la serata, ciascuno dei protagonisti ha avuto l’opportunità di esprimere le proprie sensazioni, delineare gli obiettivi e condividere le ambizioni che animano il club in vista della nuova stagione. Le loro dichiarazioni hanno offerto uno spaccato significativo della visione e della determinazione che permeano l’ambiente Milan, proiettato verso un futuro di successi.

Le Parole di Giorgio Furlani: Obiettivo Vittoria

L’amministratore delegato Giorgio Furlani non ha nascosto le aspettative e le speranze per l’imminente annata a calciomercato.com. “Non l’ho nascosto ed è inutile nasconderlo: la stagione passata non è andata come volevamo,” ha affermato Furlani con onestà. Questa consapevolezza delle sfide passate si traduce in una rinnovata determinazione. “Ripartiamo da questa stagione con l’obiettivo che abbiamo tutti gli anni, cioè essere competitivi per vincere le competizioni in cui ci troviamo.” Una dichiarazione chiara che ribadisce la mentalità vincente del club.

Furlani ha poi sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e degli innesti in rosa. “Abbiamo fatto con Tare e Allegri degli innesti molto importanti per la nostra struttura, con cui stiamo lavorando in maniera cooperativa e per fare in modo che questa sia una stagione di successo.” Questo evidenzia la sinergia tra le diverse figure dirigenziali e tecniche. Nonostante l’ottimismo, Furlani ha mantenuto un approccio pragmatico: “Le prime sensazioni sono buone ma finché non si inizia a giocare e non si vincono le partite, poco conta.” Un monito a mantenere alta la concentrazione e a tradurre le buone intenzioni in risultati concreti sul campo.

Interrogato sul contributo specifico di Igli Tare e Massimiliano Allegri, Furlani ha espresso grande apprezzamento. “Sicuramente sono dei professionisti con vasta esperienza, riconosciuti per essere al top nelle loro professioni: lo dice la loro storia e la loro carriera che parla di trofei che, lo ripeto, sono la nostra ambizione.” Le parole di Furlani enfatizzano non solo la competenza dei due uomini, ma anche il loro palmarès, un indicatore di successo che si allinea perfettamente con le aspirazioni del Milan. “Stiamo lavorando bene assieme: bisogna poi che quando c’è il fischio finale il 23 agosto, per la prima di campionato, sia andata in un certo modo.” Un riferimento chiaro all’esordio in campionato e all’importanza di iniziare la stagione con il piede giusto.

L’evento con BMW non è stato solo una celebrazione commerciale, ma anche un’occasione per il Milan di ribadire le proprie ambizioni e la solidità del progetto sportivo. Con una dirigenza unita e innesti mirati, il club rossonero si prepara a una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide, con l’obiettivo primario di tornare a essere protagonista ai massimi livelli.