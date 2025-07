Allegri rilancia il Milan: «Rossoneri brand mondiale ma quando inizierà la stagione conterà solo questa cosa»

Allegri, nuovo tecnico del Milan, ha rilanciato le ambizioni del club rossonero in vista della prossima stagione: le dichiarazioni

Milano si è tinta di rossonero e blu nella serata di ieri, giovedì 10 luglio 2025, per celebrare la consolidata partnership tra AC Milan e BMW. Un evento che ha visto la partecipazione dei vertici dirigenziali del club e, soprattutto, dei tre uomini al centro dell’attenzione in casa Milan: l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e, immancabilmente, il neo-allenatore Massimiliano Allegri. La serata commerciale, organizzata con grande risonanza mediatica, è stata l’occasione per raccogliere le prime dichiarazioni ufficiali dei protagonisti, concentrandosi sulle sensazioni iniziali, gli obiettivi e le ambizioni che caratterizzeranno la nuova stagione del Milan.

Le parole più attese erano senza dubbio quelle di Massimiliano Allegri, il cui ritorno sulla panchina rossonera ha infiammato l’ambiente milanista. Allegri ha esordito parlando dei suoi primi giorni di lavoro a Milanello, mostrando un’iniziale soddisfazione ma mantenendo il suo pragmatismo: “Abbiamo iniziato da una settimana e stiamo lavorando, per ora, bene. Poi fino a che non iniziano le partite siamo tutti bravi, poi quando iniziano le partite è quello che conta. Abbiamo iniziato la stagione e la stiamo preparando al meglio. Sappiamo delle difficoltà che incontreremo ma soprattutto dell’importanza di questa stagione. Sono molto contento”. Queste parole sottolineano la consapevolezza delle sfide future e la determinazione a preparare la squadra nel miglior modo possibile, ponendo l’accento sulla massima professionalità.

Il tecnico livornese ha poi condiviso le emozioni del suo attesissimo ritorno a Milanello, un luogo che per lui rappresenta non solo un passato glorioso, ma anche un futuro promettente. “Quando sono stato chiamato da Tare per la prima volta al telefono e quando ho incontrato l’amministratore Giorgio Furlani, lì già si erano creati i presupposti per un lavoro insieme: di questo sono molto contento. Per me tornare al Milan è una cosa fantastica, sono molto entusiasta.” Le sue parole rivelano un entusiasmo autentico e una profonda gratitudine per l’opportunità offertagli.

Allegri ha poi voluto evidenziare la sinergia e l’unità d’intenti che si respira tra la dirigenza e lo staff tecnico, un elemento cruciale per il successo in una stagione che si preannuncia impegnativa. “C’è molto da lavorare perché quando inizia la stagione sul campo contano i fatti. In questo momento c’è grande unità di intenti e condivisione di tutte le cose del quotidiano: utile per dare una linea unica a tutti quelli che lavorano nel Milan. Siamo in uno dei primi club al mondo, di questo dobbiamo avere grande rispetto e il rispetto possiamo conquistarlo solamente lavorando con grande serietà, professionalità ma soprattutto portando i risultati”. Questo passaggio è fondamentale, poiché mette in luce la visione comune e l’importanza di una direzione chiara per tutte le componenti del club. La mentalità vincente e la ricerca costante dei risultati sono al centro del progetto Allegri, in linea con la storia gloriosa del Milan.

L’evento BMW ha offerto uno spaccato della determinazione e dell’ottimismo che pervade l’ambiente Milanista in vista della nuova stagione. Con Furlani, Tare e Allegri uniti da una comune visione, i tifosi rossoneri possono guardare al futuro con rinnovata speranza e grandi aspettative, consapevoli che il lavoro e i fatti sul campo saranno i veri giudici di questa nuova avventura.