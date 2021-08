Ziliani: «Molti lo dimenticano, ma il rigore fischiato da Calvarese...»

Il giornalista Paolo Ziliani commenta le parole di Gianpaolo Calvarese: «Senza quel rigore Milan e Napoli in Champions»

Gianpaolo Calvarese ha parlato al Corriere della Sera, commentando la decisione di dimettersi e tornando sulla controversa partita tra Juventus e Inter. L’ex arbitro aveva spiegato come una scelta arbitrale possa spostare equilibri economici. Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter spiegando come il rigore conquistato e realizzato da Cuadrado sia stato decisivo per la lotta Champions. Nel finale del tweet anche un’ironica modifica di AIA, acronimo di Associazione Italiana Arbitri, in AJA, ovvero con l’iniziale di Juventina.

«Molti lo dimenticano, ma senza il furto del rigore pro-Juventus fischiato da Calvarese nel finale di Juventus-Inter 3-2, Milan e Napoli sarebbero stati matematicamente in Champions a una giornata dalla fine. A proposito di equilibri economici spostati dai prodi di casa AJA».