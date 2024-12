Padovan: «Il Milan non arriverà tra le prime 4, ma se vince con l'Atalanta non sarei sorpreso. E Fonseca...»

Padovan a Sky Sport ha parlato del Milan e della partita contro l’Atalanta: le dichiarazioni del giornalista anche su Fonseca

LE PAROLE – «Il Milan delle ultime settimane mi sta convincendo, anche se resto ancora convinto che non arriverà tra le prime quattro. Le ultime partite hanno fatto vedere un Milan che ha gamba, che fa gol e che sa creare tante occasioni da gol. La partita di stasera contro l’Atalanta non è scontata. Se il Milan dovesse vincere a Bergamo, non sarei sorpreso. Con Fonseca non sono stato tenero, però non riconoscere che ora il Milan sta bene grazie ai correttivi di Fonseca non sarebbe giusto»