Padovan: «La rinascita del Milan è merito del collettivo»

Giancarlo Padovan parla così del momento positivo del Milan in vista del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni

Giancarlo Padovan parla così del momento positivo del Milan in vista del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«E’ giusto che Pioli sorrida dopo aver masticato amaro per un mese. Pioli ha ritrovato il suo Milan, giusto in tempo per la Champions e per la volata in campionato per il secondo posto. Arrivare davanti all’Inter potrebbe essere uno stimolo importante. La rinascita del Milan non è merito solo della difesa a tre, che ha certamente dato più sicurezza, ma anche del fatto che si è ritrovato il collettivo. Ha ritrovato la sua identità.»