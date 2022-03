Padovan: «Napoli Milan? Entrambe devono andare in campo per vincere»

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Napoli Milan di questa sera. Ecco le sue parole

«Se una delle due perde, è fuori dalla lotta scudetto per me. Il pareggio avvantaggia l’Inter. Quindi stasera entrambe devono andare in campo per vincere, il pareggio tiene a galla ma serve a poco».