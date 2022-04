Padovan consiglia il Milan: «Messias? Non lo boccerei»

Giancarlo Padovan presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul rendimento di Messias anche in chiave mercato

«Io credo che ci sia un problema di impiego, non capisco perchè Pioli lo metta sempre sull’esterno, quando secondo me renderebbe meglio in pozisione centrale. Lui è un trequartista centrale anche se i gol li ha fatti dall’esterno. Io tenderei a non bocciarlo, non è giusto che si dica che si gioca tutto in queste 6 partite, io lo rinconfermerei anche più di Diaz».