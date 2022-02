Padovan: «Corsa Scudetto? Allegri dice bugie»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Juve dopo la vittoria contro l’Empoli

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha parlato così di Juventus.

JUVE PER LO SCUDETTO – «Non la inserisco io, nemmeno Allegri. Però Allegri potrebbe fare il furbo. Lui fa un discorso teorico, perché nessuno di noi, nemmeno lui, avrebbe pensato che l’Inter e il Milan avrebbero perso punti. La quota la fai ipotizzando i risultati delle altre squadre. Ma se non li raggiungono, ovvio che gli stai addosso. Per questo Allegri dice delle bugie. Non mi pare plausibile, comunque, che tre squadre che precedono la Juve crollino tutte e tre».