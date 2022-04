Padovan: «Trequartista Milan? Tra poco si libera Dybala»

Giancarlo Padovan presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul trequartista del Milan anche in chiave mercato

Giancarlo Padovan presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul trequartista del Milan anche in chiave mercato:

«C’è Dybala libero fra poco, ma non è un’idea mia ma che alcuni operatori di mercato solleticano o solleticano. Kessiè non è un trequartista anche se lo fa bene, èè un giocatore di stazza, Brahim Diaz non ha funzionato come l’anno scorso e fossi nel Milan lo sostituirei.Anche la crisi del gol del Milan deriva dalla mancanza di chi ti innesca. Per ora apparte Leao in tal senso il Milan ha questa mancanza»