Pacchioni: «Ecco cosa mi apsetto dal Milan»

Paolo Pacchioni, intervenuto in collegamento a Sky Sport, ha detto la sua sulle sue aspettative per il Milan in vista del girone di ritorno. Ecco le sue parole:

«Il recupero di alcuni giocatori può favorire Stefano Pioli. Il Milan ha la voglia di invertire la tendenza rispetto allo scorso anno. Aveva fatto un grande girone d’andata poi andò in crisi e ci fu la fuga dell’Inter. Vogliono evitare questa situazione. Il Milan è meno attrezzato di Inter e Napoli e questo è un merito di Pioli per essere riuscito a tenere lì la squadra. Sarà determinante fare bene in questo mese di Gennaio».