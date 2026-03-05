Connect with us

HANNO DETTO

Pacchioni parla così di Allegri dopo le voci che lo vorrebbero al Real Madrid: le sue parole

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

5 minuti ago

on

By

Allegri

Pacchioni, il tecnico rossonero al centro delle voci di mercato: il salto verso i “Galacticos” richiederebbe un cambio di mentalità

Il nome di Massimiliano Allegri torna a scuotere l’ambiente rossonero. L’attuale allenatore del Milan, impegnato in una stagione dove la solidità tattica è diventata il marchio di fabbrica, è finito nel mirino del Real Madrid. Un interesse che testimonia il valore internazionale del tecnico, capace di gestire pressioni elevate, ma che apre anche un dibattito profondo sulla sua filosofia di gioco.

Secondo quanto dichiarato da Paolo Pacchioni ai microfoni di TMW Radio, il passaggio alla Casa Blanca non sarebbe privo di ostacoli tattici. Il giornalista ha sottolineato come la gestione dei campioni a Madrid richieda un approccio differente rispetto a quello visto finora a San Siro, dove l’equilibrio difensivo è spesso la priorità assoluta.

Pacchioni, nuovi mezzi per un nuovo calcio

Pacchioni è stato molto chiaro sulla necessità di un’evoluzione: «Allegri, persona intelligente, probabilmente si dovrebbe abituare a un calcio diverso, avendo mezzi diversi». Il concetto espresso è che il contesto spagnolo mal si sposa con l’estetica del pragmatismo puro, specialmente quando si ha a disposizione una rosa dal potenziale offensivo quasi illimitato.

Attualmente, Allegri viene lodato per la sua capacità di adattamento in una situazione non sempre semplice. Tuttavia, il calcio europeo di altissimo livello chiede di più: «Al Milan fa di necessità virtù. Non può pensare di andare al Real giocando tutti chiusi dietro e con le ripartenze» ha concluso Pacchioni. Il futuro del tecnico rossonero dipenderà quindi dalla sua voglia di mettersi in gioco in un sistema che mette lo spettacolo al primo posto.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: l’arbitro del derby, l’intervista di Pavlovic, le richieste di Allegri al Real Madrid e le condizioni di Bartesaghi

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×