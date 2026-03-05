Pacchioni parla così di Allegri dopo le voci che lo vorrebbero al Real Madrid: le sue parole

Pacchioni, il tecnico rossonero al centro delle voci di mercato: il salto verso i “Galacticos” richiederebbe un cambio di mentalità

Il nome di Massimiliano Allegri torna a scuotere l’ambiente rossonero. L’attuale allenatore del Milan, impegnato in una stagione dove la solidità tattica è diventata il marchio di fabbrica, è finito nel mirino del Real Madrid. Un interesse che testimonia il valore internazionale del tecnico, capace di gestire pressioni elevate, ma che apre anche un dibattito profondo sulla sua filosofia di gioco.

Secondo quanto dichiarato da Paolo Pacchioni ai microfoni di TMW Radio, il passaggio alla Casa Blanca non sarebbe privo di ostacoli tattici. Il giornalista ha sottolineato come la gestione dei campioni a Madrid richieda un approccio differente rispetto a quello visto finora a San Siro, dove l’equilibrio difensivo è spesso la priorità assoluta.

Pacchioni, nuovi mezzi per un nuovo calcio

Pacchioni è stato molto chiaro sulla necessità di un’evoluzione: «Allegri, persona intelligente, probabilmente si dovrebbe abituare a un calcio diverso, avendo mezzi diversi». Il concetto espresso è che il contesto spagnolo mal si sposa con l’estetica del pragmatismo puro, specialmente quando si ha a disposizione una rosa dal potenziale offensivo quasi illimitato.

Attualmente, Allegri viene lodato per la sua capacità di adattamento in una situazione non sempre semplice. Tuttavia, il calcio europeo di altissimo livello chiede di più: «Al Milan fa di necessità virtù. Non può pensare di andare al Real giocando tutti chiusi dietro e con le ripartenze» ha concluso Pacchioni. Il futuro del tecnico rossonero dipenderà quindi dalla sua voglia di mettersi in gioco in un sistema che mette lo spettacolo al primo posto.