Osimhen, importanti conferme dall’Arabia Saudita! Al Hilal in pressing, tutti gli aggiornamenti

Osimhen, l’Al Hilal ha deciso di attivare la clausola rescissoria di Victor Osimhen, attaccante accostato anche al Milan in passato

Scossa di mercato in arrivo per il calcio europeo e, in particolare, per la Serie A. Fonti molto vicine all’Al-Hilal, uno dei giganti del calcio saudita, hanno confermato che il club è pronto a sborsare l’impressionante cifra di 75 milioni di euro per attivare la clausola rescissoria di Victor Osimhen, attaccante di punta del Napoli e nell’ultima stagione in prestito al Galatasaray. La notizia, rilanciata con forza dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, getta un’ombra significativa sul futuro del bomber nigeriano e sul progetto tecnico del club partenopeo.

L’Al-Hilal, noto per la sua aggressiva campagna acquisti degli ultimi anni, che ha portato diverse stelle del calcio europeo in Arabia Saudita, sembra fare sul serio per Osimhen. La disponibilità a pagare l’intera clausola rescissoria testimonia la ferma volontà del club di Riad di accaparrarsi le prestazioni del centravanti, considerato uno dei profili più interessanti a livello mondiale nel suo ruolo. Un investimento di questa portata sottolinea le ambizioni dell’Al-Hilal di dominare non solo a livello nazionale ma anche di affermarsi come un player di peso nel panorama calcistico internazionale.

Tuttavia, l’operazione non è ancora chiusa. Nonostante l’Al-Hilal abbia comunicato la propria intenzione al Napoli, la palla è ora nelle mani di Victor Osimhen. Il club saudita è in attesa del via libera definitivo da parte dell’attaccante nigeriano per completare l’operazione. La decisione di Osimhen sarà cruciale: accettare un’offerta economicamente irrinunciabile e un progetto sportivo in forte espansione in Arabia Saudita, oppure continuare la sua avventura in Europa, dove non mancano certo le pretendenti.

Proprio in Europa, nelle scorse settimane, il nome di Victor Osimhen era stato accostato con insistenza anche al calciomercato Milan. I rossoneri, alla ricerca di un attaccante di alto profilo per rinforzare il proprio reparto offensivo e competere per i massimi traguardi, avevano valutato la possibilità di portare il nigeriano a Milano. L’interesse del Milan dimostra la statura e l’appeal di Osimhen sul mercato europeo, dove diversi top club lo seguono da tempo. L’eventuale trasferimento all’Al-Hilal rappresenterebbe non solo un colpo economico straordinario per il Napoli, ma anche la perdita di uno dei suoi pilastri, un giocatore capace di spostare gli equilibri e di garantire un numero elevato di gol.

Il Napoli, dal canto suo, si trova in una posizione complessa. La clausola rescissoria, per quanto elevata, permette al giocatore di svincolarsi unilateralmente in caso di accordo con un altro club. Se Osimhen decidesse di accettare la proposta dell’Al-Hilal, il Napoli incasserebbe una cifra considerevole, che potrebbe essere reinvestita sul mercato per ricostruire la squadra. Tuttavia, la partenza di un giocatore del calibro di Osimhen, capocannoniere e protagonista indiscusso dello scudetto, lascerebbe un vuoto difficile da colmare.

Le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi per definire il futuro di Victor Osimhen. L’Al-Hilal ha fatto la sua mossa, imponente e decisa. Ora spetta al calciatore nigeriano decidere la sua prossima destinazione, in un crocevia che potrebbe ridefinire non solo la sua carriera ma anche gli equilibri del calcio europeo e saudita.