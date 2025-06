Osimhen lascia l’Europa? Clamorosa offerta dall’Arabia, le ultime novità

Osimhen può lasciare definitivamente l’Europa: clamorosa offerta dell’Al Hilal sia al calciatore che al Napoli. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, l’Al-Hilal sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Il club saudita avrebbe presentato un’offerta migliorata sia al Napoli che al giocatore stesso, segnando un’accelerazione significativa nella trattativa.

L’accordo tra i due club sembrerebbe avanzare sulla base di 70 milioni di euro, una cifra che l’Al-Hilal intenderebbe saldare in due tranche. Questa nuova proposta evidenzia la determinazione del club arabo a portare il centravanti nigeriano nella Saudi Pro League, considerandolo un elemento chiave per rafforzare la propria rosa.

Nonostante l’insistenza dell’Al-Hilal, la decisione finale spetta ora a Victor Osimhen. L’attaccante, che ha vissuto stagioni brillanti con la maglia del Napoli, si trova di fronte a un bivio importante per il suo futuro. La proposta economica dall’Arabia Saudita è indubbiamente allettante, ma il richiamo del calcio europeo potrebbe ancora giocare un ruolo.

È opportuno ricordare, infatti, che il nome di Victor Osimhen è stato accostato con insistenza anche a club di Serie A, tra cui il calciomercato Milan. Sebbene le voci riguardanti i rossoneri siano state più flebili rispetto all’offensiva dell’Al-Hilal, l’interesse da parte del club meneghino, seppur mai concretizzatosi in un’offerta ufficiale di pari entità, testimonia l’alto valore di mercato e l’apprezzamento per le qualità del giocatore anche in Italia. Il Milan, alla ricerca di rinforzi in attacco, potrebbe aver sondato il terreno, anche se le cifre richieste dal Napoli hanno sempre rappresentato un ostacolo significativo per molti club europei.

La trattativa con l’Al-Hilal sembra essere giunta a una fase cruciale. Tutti gli occhi sono ora puntati su Victor Osimhen, in attesa del suo “sì” che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera e, allo stesso tempo, confermare il crescente potere d’acquisto del calcio saudita sul mercato globale.