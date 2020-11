Osimhen, convinto di farcela contro il Milan: Gattuso lo attende a Napoli per verificare insieme le condizioni della spalla lussata

Osimhen, convinto di farcela contro il Milan: Gattuso lo attende a Napoli per verificare insieme le condizioni della spalla lussata. Si perchè secondo quanto riportato da Gazzetta di questa mattina, non si tratterebbe di frattura al polso ma di lussazione della spalla, in base a quanto riferito dal tecnico della Nigeria Gernot Rohr, il quale ha dichiarato apertamente che il giocatore non giocherà in Sierra Leone per questo problema, decisamente serio.

RIENTRO E SPERANZA- Gattuso dal canto suo spera di averlo presto a disposizione per comprendere meglio l’entità del danno, il giocatore dovrebbe rientrare domani in Italia, da lì in poi, tutti i test per definire i tempi di recupero in vista Milan.