Orsi e l’elogio ad Allegri: «Sta facendo un lavoro straordinario, i risultati lo dimostrano. Per lo Scudetto dico…»

Orsi, intervistato a CagliariNews24, ha parlato del Milan di Allegri e la corsa Scudetto contro l’Inter: le sue parole

Intervistato da CagliariNews24, Fernando Orsi ha parlato così sulla corsa Scudetto e sul momento che vivono il Milan di Allegri e l’Inter di Chivu. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Adesso analizziamo un po’ la situazione d’alta classifica a partire dall’Inter capolista. Dopo l’addio di Inzaghi è stato chiamato Cristian Chivu, che sta facendo bene puntando anche sui giovani. Cosa ne pensa della formazione nerazzurra?

«Sembra da dieci anni che Chivu allena l’Inter, per come si pone, per com’è entrato in seno a questa squadra reduce dalla scorsa stagione, caratterizzata dalle due grandi delusioni tra finale di Champions League e lotta scudetto. Si presumeva che dovesse ricostruire mentalmente la rosa, invece è entrato in punta di piedi ma soprattutto con idee, con tranquillità e calma, quindi i risultati si vedono. L’Inter ha lasciato per 9/11 la stessa squadra dell’anno scorso. Poi si è fatto male Dumfries, ha preso giocatori come Sucic, Luis Henrique, ma anche calciatori d’esperienza come Akanji, che sta dando una grossa mano. Il tecnico sta facendo un buon lavoro, considerato che si tratta pur sempre di un esordiente almeno nelle grandi squadre».

Passiamo adesso dall’altra parte di Milano, sponda Milan. Allegri ha ricompattato il gruppo dopo il valzer di allenatori della scorsa stagione, dando identità ed equilibrio al gruppo. Cosa pensa del lavoro svolto dal tecnico livornese? I rossoneri possono ambire allo scudetto?

«Il lavoro che sta svolgendo Allegri è straordinario. Lo reputo tra i 4-5 allenatori d’Europa, è di una semplicità e di un pragmatismo incredibile. Non a caso ha vinto sei scudetti, è arrivato due volte in finale di Champions League, ha vinto anche Coppa Italia, la Supercoppa. E’ un allenatore che in questo momento al Milan serviva soprattutto per ricostruire una mentalità, quella che si era persa lo scorso anno. I risultati lo stanno dimostrando: mette i giocatori al proprio posto, e riesce a fare di necessità virtù perché ha avuto anche degli infortuni importanti, vedi Pulisic o Leao. Non so se potrà vincere lo scudetto, però, indubbiamente, se riesce ad arrivare tra le prime quattro in Champions League secondo me ha fatto un gran lavoro».

